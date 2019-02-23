النزاهة توضح تفاصيل الحكم في قضية بيع السكراب

2019/02/23 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصحت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تفاصيل الحكم الذي صدر في قضية بيع السكراب العائد إلى الشركة العامَّة للإسناد الهندسيِّ في وزارة الصناعة والمعادن، لافتةً إلى إدانة المدير العام السابق للشركة من قبل محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية.

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