مقتل قياديين اثنين من

2019/02/23 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدرٌ امنيٌ في صلاح الدين، بمقتل قياديينِ اثنينِ من تنظيم "داعشَ" الإرهابي بقصفٍ جويٍ لطيران الجيش شمالَ قضاء بيجي.

وقال المصدر، إن طيرانَ الجيش قام

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