تصدير نفط كردستان خارج

2019/02/23 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائبُ عن كتلة الجيل الجديد سركوت شمس الدين الحكومةَ بالزام الاقليم بتصديرِ نفطِه عبرَ شركةِ سومو حصرا.

وقال شمس الدين اِن السماحَ لاقليم كردستان بتصدير

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