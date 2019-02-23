برهم صالح يشارك في مؤتمر القمة العربية – الأوروبية في شرم الشيخ

2019/02/23 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد المتحدث باسم رئيس الجمهورية لقمان الفيلي، اليوم السبت، إن الرئيس برهم صالح سيشارك في مؤتمر القمة العربية – الأوروبية المزمع عقده غداً الأحد في مدينة شرم الشيخ.وأضاف الفيلي في بيان /SNG/، ان “الرئيس سيلتقي على هامش فعاليات المؤتمر بعدد من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاق ...

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