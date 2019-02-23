2019/02/23 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… تمكن مجاهدو الجيش اليمني واللجان الشعبية، السبت، من شنّ عمليات عسكرية ضد مواقع مرتزقة العدوان السعودي في جبهة نهم، فيما قُتل وأصيب أكثر من 30 مرتزقاً.وقال مصدر عسكري, إن “عمليات الجيش اليمني تركزت على جبهات حريب نهم والقرن والضبوعة وتوجت باستعادة عدد من المواقع التي كان يتمركز فيها المرتزقة في جبهة نهم”.وأضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملية عسكرية يمنية تستهدف مواقع مرتزقة السعودية في نهم alansaar.

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