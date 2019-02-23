2019/02/23 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دعت منظمة العفو الدولية في رسالة لوزير الداخلية البحريني سلطات البحرين إلى تأمين العلاج الفوري واللازم لسجينة الرأي هاجر منصور، وضمان إجراء محاكمة عادلة لها.العفو الدولية أيضاً حثّت إلى إرسال دعوة لسلطات البحرين من قبل جميع الجهات المعنية، وقالت “اكتبوا بكلماتكم الخاصة أو استعملوا الرسالة الموجودة”.وكان مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية “بيرد” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العفو الدولية تدعو الى توفير العلاج لسجناء الرأي alansaar.

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