القبض على مطلوبين بابل

2019/02/23 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة بابل، عن القاء القبض على مطلوبين للعدالة بقضايا متنوعة اهمها جرائم القتل العمد والسرقة، في مناطق عدة من المحافظة.

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