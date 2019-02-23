مجلس الأمن الدولي يطالب بانسحاب فوري للحوثيين من موانىء اليمن

2019/02/23 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف المتحاربة في اليمن إلى التطبيق الفوري لاتفاق ينص على سحب قوات الحوثي الإيرانية من ثلاثة موانىء رئيسية ومخزن رئيسي للحبوب.

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