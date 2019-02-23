الدهلكي يدعو الى فتح تحقيق في تلف مواد غذائية مخصصة للنازحين بمخازن الشالجية

2019/02/23 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو لجنة العمل والضمان الاجتماعي والهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي، وزير الهجرة بهاء نوفل موسى الى التحقيق في اسباب عدم توزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية كانت موجودة في مخازن الشالجية منذ فترة طويلة ما ادى الى تلفها، مثنيا على اجراءات الوزير في التحفظ على تلك المواد واتلافها قبل التصرف بها بشكل قد يضر بصحة النازحين.

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