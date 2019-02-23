مسؤول: أربعة مليارات دولار تخرج سنوياً من العراق نحو إيران وتركيا لهذا السبب

2019/02/23 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول رفيع بالحكومة العراقية، السبت، ان أربعة مليارات دولار تخرج سنوياً من العراق نحو إيران وتركيا لشراء منتجات زراعية مختلفة، مبينا انه كان من الممكن أن يبقى هذا المبلغ في البلاد ويذهب للفلاح لتعزيز إنتاجه.ونقلت صحيفة عربية عن المسؤول قوله ان “نحو أربعة مليارات دولار سنوياً تخرج من العراق نحو إيران وتركيا لشراء […]

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