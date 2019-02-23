عضو لجنة التخطيط النيابية: الشركات الوسيطة اساس الفساد

2019/02/23 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو مجلس النواب محمد اقبال الصيدلي ان انهيار أغلب المشاريع المقدمة بعد مرور عام او اقل على تنفيذها ، ظاهرة خطيرة تستحق الدراسة والاهتمام، متهما الشركات المحلية الوسيطة بانها السبب في انهيار تلك المشاريع .وأضاف إقبال في بيان ان “انتشار الفساد واعتماد الإحالة المقدمة من الشركات الأجنبية الكبرى إلى الشركات المحلية سيئة الصيت […]

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