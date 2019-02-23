الاستخبارات العسكرية تطيح بقائد غزوة القائم الملقب ابو ايوب

2019/02/23 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 من الاطاحة بقائد ما سمي ب (غزوة القائم) والملقب بابو ايوب.وذكر اعلام الاستخبارات العسكرية في حديث لوكالة نون الخبرية، بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة بعد تسلله من الحدود العراقية السورية وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب.

يذكر ان (غزوة القائم) التي استهدفت قواتنا الامنية والمواطنين الابرياء وتم افشالها من قبل قواتنا الامنية حينذاك.

ياسر الشمري

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