العراق يسجل أعلى خزين مائي منذ ربع قرن

2019/02/23 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الموارد المائية، السبت، عن تسجيلها نسبة خزين مائي في السدود هي الاعلى منذ ربع قرن في عموم انحاء البلاد، مبينة ان الخزين المائي العالي سينهي ازمة شح المياه في محافظة البصرة خلال العام الجاري.وقال المتحدث باسم الوزارة المهندس علي هشام في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزارة الموارد المائية سجلت نسبة هي الاعلى […]

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