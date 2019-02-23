قائمقام شقلاوة يوضح بصدد حادثة مقتل مواطن أنباري في القضاء

2019/02/23 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم السبت، عن مقتل مواطن من أهالي الفلوجة وسرقة سيارتة ومبلغ من المال كان بحوزته في قضاء شقلاوة بإقليم كوردستان.

وقال المصدر لمراسل (باسنيوز)، إن «بلاغاً وصل إلى الأجهزة الأمنية في الأنبار وشقلاوة باختفاء مواطن من أهالي الفلوجة ذهب قبل يومين لزيارته أقربائه في شقلاوة التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كوردستان، وبعد عمليات البحث تم العثور على جثته مقتولاً وسط شقلاوة بعد سرقة سيارته من نوع بيك آب ومبالغ مالية كانت بحوزته».

واضاف المصدر، أن «الأجهزة الأمنية في شقلاوة شرعت بفتح تحقيق موسع لمعرفة المتورطين، فيما تم تسليم جثة المدني إلى ذويه لنقلها إلى الفلوجة».

بالصدد، أفاد قائمقام شقلاوة جوان رفيق لـ (باسنيوز): «اختفى مواطن من المكون العربي يوم 17 شباط، وأعلن اختفاءه يوم 18 شباط، فيما تم العثور على جثته يوم أمس 22 شباط».

وأكد قائمقام شقلاوة، أن القوات الأمنية تجري تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الحادثة، وستفعل كل ما هو مطلوب لذلك وفق القوانين.

وقال: «مهما كانت نتيجة التحقيقات سيتم التعامل مع الحادثة بموجبها».





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