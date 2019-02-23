كانتي:تشيلسي جاهز لإسقاط مانشستر سيتي

2019/02/23 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد الفرنسي نغولو كانتي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي أن فريقه قادر على الفوز على مانشستر سيتي غدًا في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.ونقلت صحيفة الإندبندنت الإنجليزية تصريحات كانتي والذي قال: اعتقد أنه من الممكن بالنسبة لنا الفوز على فريق مانشستر سيتي، ويجب أن ندخل المباراة بأمل وثقة كبيرة من أجل الفوز عليهم.وتابع كانتي: مانشستر سيتي فريق كبير ولايُهزم كثيرًا، ونحن تقابلنا معاً في ثلاث مناسبات في الموسم الجاري، هناك فريقين مختلفين تمامًا، والمدرب ساري سيضع الخطة المناسبة للفوز على مانشستر سيتي.وأكمل كانتي حديثه قائلًا: الخسارة من مانشستر سيتي بسداسية ثم الخسارة من مانشستر يونايتد بثنائية في كأس الاتحاد الإنجليزي، الفوز على مالمو السويدي أعطانا ثقة كبيرة بكل تأكيد، وأتمنى الفوز على السيتي غدًا.





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