المؤتمر الوطني: “صراع مغانم”وراء الخروقات الأمنية الأخيرة

2019/02/23 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس عزا حزب المؤتمر الوطني العراقي، السبت، أسباب الخروقات الأمنية، لتأخر حسم ملف الوزارات الأمنية، من قبل القوى السياسية.وقال عضو الحزب محمد الموسوي، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (23 شباط 2019)، ان “التأخير الحاصل في حسم ملف الوزارات الأمنية وعدم اعتماد خطة إستراتيجية واضحة وفاعلة للتعامل مع مستجدات الوضع على […]

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