صور: دهشة ودموع .. لحظات مؤثرة لاستقبال المختطفين الـ 5 بعد إطلاق سراحهم

2019/02/23 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس استقبل أهالي قضاء حديثة بمحافظة الأنبار, السبت, المختطفين الخمسة الذين تم إطلاق سراحهم اليوم, بعد أن خطفوا من قبل تنظيم “داعش” في الصحراء أثناء جمعهم الكمأ.وأظهرت صور حصل عليها “ناس” اليوم (23 شباط 2019), استقبال أهالي المخطوفين في حديثة, أبناءهم بالدموع والاحضان.وكان قائد الحشد العشائري في المنطقة الغربية عواد سعيد […]

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