للأسبوع الـ15 على التوالي.. السترات الصفراء تواصل احتجاجاتها في باريس

2019/02/23 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل أصحاب السترات الصفراء تظاهرات اليوم، للسبت الخامس عشر على التوالي، احتجاجا على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويأتي هذا فيما نشرت الشرطة الفرنسي الآلاف من عناصرها في العاصمة باريس وعدد من المدن الأخرى، تحسبا لوقوع اشتباكات وأعمال شغب في أثناء التظاهرة.

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