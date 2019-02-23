كوردستان توزع 900 قطع أرض في حلبجة

2019/02/23 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت بلدية محافظة حلبجة، اليوم السبت، توزيع قطع اراض على عوائل ضحايا القصف الكيمياوي عام 1988.

وقالت كويستان اكرم رئيس بلدية محافظة حلبجة خلال مؤتمر صحفي ان توزيع الاراضي على عوائل ضحايا القصف الكيمياوي والمعلمين والموظفين سيبدأ باستكمال فرز القطع.

واضافت انه "تم فرز 900 قطعة وسيتم توزيعها خلال الاسبوع المقبل على عوائل شهداء حلبجة".

وتابعت اكرم ان "العملية ستستمر لتشمل المعلمين والموظفين في المحافظة".

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