جنايات ذي قار: الإعدام لمفجر مفخخة وسط الناصرية

2019/02/23 | 14:38

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شبكة اخبار الناصرية:

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، حكما بحق احد المتورطين بتفجيرات حدثت في مركز المحافظة مدينة الناصرية قبل أعوام.

وذكر مصدر مطلع لشبكة اخبار الناصرية، ان" محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار حكمت بالإعدام على احد الإرهابيين المتورطين بتفجيرات حصلت بشارع 20 في

شبكة اخبار الناصرية:أصدرت محكمة جنايات ذي قار، حكما بحق احد المتورطين بتفجيرات حدثت في مركز المحافظة مدينة الناصرية قبل أعوام.وذكر مصدر مطلع لشبكة اخبار الناصرية، ان" محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار حكمت بالإعدام على احد الإرهابيين المتورطين بتفجيرات حصلت بشارع 20 في منطقة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة في ابريل نيسان عام 2015، راح ضحيتها العديد من المواطنين ".وأضاف المصدر، أن " القرار صدر استنادا لإحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي ". انتهى، ت م ع.

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