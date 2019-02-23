2019/02/23 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد حزب المؤتمر الوطني العراقي، اليوم السبت، ان ابرز أسباب الخروقات الأمنية الأخيرة، هو تأخير حسم ملف الوزارات الأمنية، من قبل القوى السياسية.وقال عضو الحزب محمد الموسوي، في بيان تلقته /SNG/،ان “التأخر في حسم ملف الوزارات الأمنية وعدم إعتماد خطة إستراتيجية واضحة وفاعلة للتعامل مع مستجدات الوضع على الحدود السورية وإنشغال القيادات السياسية بصراع ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤتمر الوطني يتحدث عن أسباب حادثة الثرثار) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤتمر الوطني يتحدث عن أسباب حادثة الثرثار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).