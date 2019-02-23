2019/02/23 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد حزب المؤتمر الوطني العراقي، اليوم السبت، أن من أبرز أسباب وقوع الخروقات الأمنية الأخيرة، هو تأخر حسم ملف الوزارات الأمنية، من قبل القوى السياسية.وقال عضو الحزب محمد الموسوي، في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخةً منه، إن "التأخر في حسم ملف الوزارات الأمنية وعدم اعتماد خطة استراتيجية واضحة وفاعلة للتعامل مع مستجدات الوضع على الحدود السورية، وانشغال القيادات السياسية بصراع المغانم والمكاسب، أوجد تحدياً تعدى مفهوم الخرق، وبات المواطن العراقي يدفع ثمنه يوماً بعد يوم".وأضاف الموسوي أن "النشاط المتصاعد للخلايا الإرهابية في المناطق الصحراوية، بالتزامن مع إجلاء المئات من الدواعش من بلدة الباغوز السورية باتجاه الحدود العراقية برعاية أمريكية، ولد تحدياً أمنياً وسياسياً كبيراً".مشيراً إلى "وجوب التعامل معه بجدية وحسم، بعيداً عن المماطلة التي باتت تسري على حساب دماء العراقيين".يذكر أن عدة مناطق عراقية شهدت حالات اختطاف وهجمات نفذها مسلحو تنظيم داعش، وأدت إلى فقدان عدد من المدنيين حياتهم.

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