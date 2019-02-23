الحشد يعلن العثور على كدس عتاد لداعش في الموصل

2019/02/23 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، العثور على كدس عتاد تابع لداعش في الموصل.

وقال الحشد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من المهمات الخاصة التابعة للواء 14 في الحشد الشعبي عثرت على كدس عتاد ثقيل من عيار 120 و 81 (هاون) في مشروع ماء الايسر الكبير في الموصل”, لافتا الى ان” العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة”.

وأشار الى “تطهير مشروع الماء بشكل جيد من المخلفات الحربية التابعة لداعش حفاظا على أمن المواطنين”.

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