الكمأ الطائفي: داعش يطلق سراح المختطفين

2019/02/23 | 14:52

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بغداد- العراق اليوم:

اعلنت قائممقامية قضاء حديثة في الانبار، السبت، عن اطلاق سراح ابنائها الخمسة الذين اختطفوا خلال جمع...





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