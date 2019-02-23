2019/02/23 | 14:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، اعتقال قائد ما سمي بـ(غزوة القائم) والملقب بأبي أيوب، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قائد "غزوة القائم" في قبضة القوات العراقية) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، اعتقال قائد ما سمي بـ(غزوة القائم) والملقب بأبي أيوب، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قائد "غزوة القائم" في قبضة القوات العراقية) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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