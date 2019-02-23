مسؤول ايراني كبير يستبعد غلق مضيق هرمز ويؤكد: سنبقى في سوريا

2019/02/23 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد مسؤول ايراني كبير اليوم السبت، لجوء بلاده الى غلق مضيق هرمز، مؤكدا بقاء ايران في سوريا.

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