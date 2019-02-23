ساري يكشف ما فعله مع نجوم تشيلسي قبل مواجهة مان سيتي

2019/02/23 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي عن ما طلبه من لاعبي البلوز بعد مواجهة مالمو السويدي في الدوري الأوروبي، وقبل مباراة مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

ونقل موقع تشيلسي الإلكتروني تصريحات ساري والذي قال: خلال 30 دقيقة رأيت مجموعة لاعبي تشيلسي لايشعرون بالثقة، لم أرغب في أن أضغط عليهم أردت فقط أن أجعل عقولهم حرة حتى يلعبون بدون أي ضغوطات.وأضاف ساري: كنت أريد من لاعبي تشيلسي اللعب بحرية كاملة، ولهذا خلال 60 دقيقة من عمر التدريبات يمكننا القول بأننا استعدينا بشكل جيد لمواجهة مانشستر سيتي.وتابع ساري: يجب أن نفوز على مانشستر سيتي لنكون أكثر هدوءً فنحن لانريد صدمة جديدة بالطبع، والحقيقة أن فوزنا على السيتي بثنائية دون رد في الدور الأول من الدوري الإنجليزي أمر غير حقيقي وفوزهم علينا بسداسية دون رد في ملعب الاتحاد أيضًا أمر غير حقيقي.

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