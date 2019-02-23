2019/02/23 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد: الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد اليوم السبت، المباشرة بغلق مواقع تجارة وتجهيز وبيع المواد الإنشائية التي لم تستحصل على موافقات رسمية في منطقة الصابيات.

وقالت الامانة في بيان لها ان "الحملة جاءت بعد نفاد مدة الإنذارات القانونية التي وجهت لاصحاب هذه المواقع، اذ شملت مصادرة كميات كبيرة من مواد البناء بالجهد الثقيل وإلزام اصحاب هذه المواقع بتعهدات قانونية بعدم عودة هذه المخالفات والتجاوزت من جديد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تغلق مواقع بيع المواد الانشائية في الصابيات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تغلق مواقع بيع المواد الانشائية في الصابيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).