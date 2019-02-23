مدرب روماني لقيادة الميناء بدلا من ابن البصرة عقيل هاتو

2019/02/23 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرت دارة نادي الميناء البصري ، مباحثات مع المدرب الروماني تيتا فاليريو، و قد يتواجد قريبا في البصرة للاتفاق النهائي لقيادة الفريق في المرحلة الثانية من الدوري لهذا الموسم .

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