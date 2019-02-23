بحوث في طب الاطفال والنسائية والطب العدلي في مؤتمر لدائرة صحة الديوانية

2019/02/23 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت دائرة الصحة في محافظة الديوانية مؤتمرها الطبي العلمي الثاني تحت شعار (بالبحث العلمي تنهض الاوطان ويرتقي الانسان) .

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