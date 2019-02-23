داعش يقتل ستة صيادي اسماك في بحيرة الثرثار

2019/02/23 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ستة صيادي اسماك من اهالي النجف في هجوم مسلح ببحيرة الثرثار .

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