2019/02/23 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… قررت إدارة نادي الزوراء، إيكال مهمة قيادة الفريق الى المدرب المساعد باسم لعيبي في مواجهة اربيل ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الممتاز.وقال عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “المدرب المساعد لفريق الزوراء، باسم لعيبي، سيقود الفريق في مواجهة اربيل ضمن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لعيبي يقود كرة النوارس أمام اربيل في ممتاز الكرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لعيبي يقود كرة النوارس أمام اربيل في ممتاز الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).