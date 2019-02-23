منظمة التحرير تثمن تبرع اليابان بـ23 مليون دولار للأونروا

2019/02/23 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، تبرع الحكومة اليابانية بميزانية إضافية تبلغ قيمتها 23 مليون دولار للأونروا، مؤكدا أن التبرع سيساهم في استقرار ميزانية الأونروا الاعتيادية للعام 2019، وسيشكل تشجيعا للمانحين في تقديم تمويل إضافي لدعم ميزانية الأونروا في مؤتمر المانحين المزمع عقده في شهر نيسان المقبل في فرنسا.

يشار إلى أن الحكومة اليابانية، أعلنت عن تبرعها بمبلغ 23 مليون دولار للأونروا، وقام السفير الياباني للشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين تاكيشي أوكوبو والمفوض العام للأونروا بيير كرينبول بتوقيع الاتفاقية الخاصة بهذا التبرع.

وأوضح أبو هولي، في بيان صحفي صادر عنه اليوم السبت، أن الأونروا لديها موازنة كافية لتقديم خدماتها حتى منتصف العام، وأن التبرع الياباني الإضافي سيخفض من نسبة العجز المالي وسيدفع باتجاه استقرار الموازنة العامة للأونروا واستمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها دون تقليصات.

ودعا أبو هولي الدول المانحة للأونروا الوفاء بالتزاماتها وتسديد ما تعهدت به للأونروا ماليا لضمان استمرارية عملها دون أزمات تواجهها تؤثر على خدماتها المقدمة لـ5.9 مليون لاجئ.

بدوره، أكد ممثل جايكا “توشيا أبيه” على أن اليابان ستبقى داعمة للاجئين من خلال مشاريعها التي تنفذها داخل المخيمات، موضحا أن جايكا ستواصل في تنفيذ المشاريع الخدماتية والتنموية ومد يد المساعدات للشعب وخاصة في المخيمات من منطلق الاهتمام بقضية اللاجئين عبر تغيير الواقع المعيشي الصعب وتخفيفهم معاناتهم.

وعبر “توشيا ابيه” عن سعادته وارتياحه لمخرجات مشروع تحسين المخيمات، مؤكدا استمرار العمل بهذا المشروع وتطويره وتوسيعه لتحقيق الخدمات والاحتياجات الأساسية للاجئين في المخيمات من خلال إيجاد فرص تمويلية وجهات مانحة عبر شركائها بالتنسيق مع “الأونروا” ودائرة شؤون اللاجئين اعتماداً على الدراسات التي سوف تقدمها جايكا بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين التي تحدد فيها المشاريع الأكثر الحاحا للاجئين وذات اولية للمخيمات.

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