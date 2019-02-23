2019/02/23 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت وزارة العمل والبنك الدولي ، اليوم السبت ،على تفعيل التعاون المشترك من اجل استمرارية تنفيذ البرامج المتفق عليها والمشاريع المستقبلية وفق الرؤية والقوانين العراقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل والبنك الدولي يتفقان على تنفيذ المشاريع المشتركة وفق رؤى البرنامج الحكومي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل والبنك الدولي يتفقان على تنفيذ المشاريع المشتركة وفق رؤى البرنامج الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).