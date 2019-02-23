منذ تجديد عقده - كل هدف من أوزيل يكلف 4 ملايين إسترليني

2019/02/23 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر يكلف مسعود أوزيل، لاعب أرسنال، فريقه مبالغ طائلة بعد تجديد عقده مع الفريق اللندني وأصبح ثاني أعلى راتب في الدوري الإنجليزي.أوزيل مدد عقده حتى 2021 بتكلفة بلغت 62 مليون جنيه إسترليني، وكان السبب كما كشف أرسين فينجر توفير أموال.

ومنذ التمديد، سجل أوزيل هدفًا واحدًا وصنع 7 في 13 مباراة لعبها الموسم الماضي، كما لعب 19 لقاء من أصل 39 مع أوناي إيمري وسجل 4 أهداف وصنع اثنين.

وبحسبه بسيطه، فإن كل أهداف أوزيل كلفت النادي 4 ملايين إسترليني حتى الآن، كما أنّ كل دقيقة لعبها تعادل 7600 إسترليني أي 126 إسترليني في الثانية الواحدة.



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هل لك أن تتخيل أن هداف البريميرليج ضمن القائمة ! 🤷‍♂️🔴 محمد صلاح لاعب ليفربول◀️ أهدر 12 فرصة محققة.



pic.twitter.com/qghrakLBdv— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 23, 2019كل تسديدة على المرمى تساوي 1.2 مليون إسترليني، وكل فرصة صنعها تكلف 245 ألف إسترليني، وكل تمريرة ناجحة تصل إلى 12 ألف و300 إسترليني.

وكان أوناي إيمري تحدث عن سر غياب أوزيل في الفترة الأخيرة قبل مشاركته أمام باتي في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.





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