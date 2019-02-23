وزارة الموارد:سجلنا اعلى نسبة خزن مائي منذ ربع قرن

2019/02/23 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الموارد المائية، السبت، عن تسجيلها نسبة خزين مائي في السدود هي الاعلى منذ ربع قرن في عموم انحاء البلاد، مبينة ان الخزين المائي العالي سينهي ازمة شح المياه في محافظة البصرة خلال العام الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة المهندس علي هشام في تصريح صحفي، إن “وزارة الموارد المائية سجلت نسبة هي الاعلى في خزين المياه منذ ربع قرن سيما في السدود المقامة على نهر دجلة”.

وأضاف هشام، أن “الخزين يعد ممتازا وسيتم زيادته خلال الاشهر الثلاثة المقبلة كونها موسم ذوبان الثلوج في شمال العراق”، مبينا ان زيادة المورد المائية ستسهم في تعزيز الخطة الزراعية للعراق”.

وتابع، ان “وزير الموارد المائية جمال العادلي امر بتثبيت حصة محافظة البصرة من الاطلاقات الماضية على مدار العام لانهاء ازمة شح مياه وعدم تكرر ما حدث في الأعوام الماضية”، موضحا ان “الحديث عن وجود إخطار على بعض السدود بسبب زيادة الخزين المائي غير دقيق كونها بوضع امني وتحت السيطرة”.

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