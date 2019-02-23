2019/02/23 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

كشفت إدارة المستشفى البيطري بمحافظة ذي قار، عن إصدارها توصيات بإعدام الأبقار المصابة بمرض داء الكلب.

وذكر مدير المس

شبكة اخبار الناصرية:كشفت إدارة المستشفى البيطري بمحافظة ذي قار، عن إصدارها توصيات بإعدام الأبقار المصابة بمرض داء الكلب.وذكر مدير المستشفى، عماد ذياب لشبكة اخبار الناصرية، ان " إدارته أوصت الفروع التابعة لها في الاقضية والنواحي بإعدام اي بقرة يظهر فيها مرض داء الكلب فورا وقطع رأسها بعد ذلك وإرساله إلى العاصمة بغداد لادخاله إلى المختبرات الخاصة بالوزارة، وإجراء الكشوفات النهائية عليه".

اقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيطرة ذي قار توصي باعدام الابقار المصاب بداء الكلب) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيطرة ذي قار توصي باعدام الابقار المصاب بداء الكلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).