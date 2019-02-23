القبض على 20 متهماً بجرائم الخطف في السليمانية

2019/02/23 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن المتحدث باسم شرطة محافظة السليمانية سركوت محمد, السبت, عن إلقاء القبض على ٢٠ متهماً بجرائم الخطف صدرت بحقهم أوامر قضائية.وقال محمد في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “شرطة المحافظة تمكنت من القبض على ٢٠ متهما خلال الايام الماضية بتهم الخطف”, مشيراً إلى أن “الشرطة مستمرة في ملاحقة العناصر المتورطة […]

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