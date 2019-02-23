غوارديولا ينتقد إدارة تشيلسي

2019/02/23 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء ذلك في مؤتمر صحفي تناول فيه المدرب الإسباني استعدادات فريقه لمواجهة البلوز في نهائي كأس الرابطة الإنكليزية هذا الأحد على ملعب ويمبلي.

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