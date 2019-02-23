2019/02/23 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شيع آلاف الفلسطينيين، السبت، جثمان الشهيد الطفل يوسف الداية (14 عاما) والذي استشهد خلال المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين السلميين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الجمعة 48 لمسيرة العودة الكبرى شرق قطاع غزة.

وعمت حالة من الحزن والغضب على المشاركين، في جنازة الشهيد، مرددين الهتافات الغاضبة ضد الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل جرائمه بحق المتظاهرين السلمين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، أمام مرأى ومسمع العالم أجمع الذي يوفر الغطاء والحماية لتلك الجرائم.

ودعا المشاركون الفصائل الفلسطينية بالرد على الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية وحماية المتظاهرين من القناصة الإسرائيلين المتمركزين خلف الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وبحسب مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن الاحتلال قتل 40 طفلا منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس/ آذار الماضي، فيما أصيب أكثر من 3 آلاف طفل، فيما ارتفع عدد ضحايا مسيرة العودة منذ انطلاقتها في 30 مارس 2018 إلى 267 شهيدا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غزة.. غضب وحزن في وداع الشهيد الطفل يوسف الداية) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غزة.. غضب وحزن في وداع الشهيد الطفل يوسف الداية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).