نقابة الأطباء تؤكد استمرار الاعتداءات والمطالبات العشائرية ضد الكوادر الصحية

2019/02/23 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكدت نقابة الأطباء، السبت، أن الاعتداءات والمطالبات العشائرية والتهديدات ضد الأطباء لم تجد “إجراءً رادعاً” حتى الآن.وذكرت لجنة شؤون المقيمين في النقابة في بيان تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه، إنه “مرة أخرى يقف أطباء العراق محتجين ضد ما يتعرضون له من اعتداءات وإساءات متكررة في ظل ضعف وتجاهل حكومي، فالاعتداءات […]

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