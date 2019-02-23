2019/02/23 | 15:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، سبب الغاء زيارة نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجرفان بارزاني ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكشف عن سبب الغاء زيارة بارزاني للسليمانية: الاتحاد رشح طالباني لأعلى منصب !) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، سبب الغاء زيارة نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجرفان بارزاني ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكشف عن سبب الغاء زيارة بارزاني للسليمانية: الاتحاد رشح طالباني لأعلى منصب !) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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