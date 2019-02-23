الكشف عن سبب الغاء زيارة بارزاني للسليمانية: الاتحاد رشح طالباني لأعلى منصب !

2019/02/23 | 15:23

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بغداد- العراق اليوم:

كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، سبب الغاء زيارة نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجرفان بارزاني ...





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