2019/02/23 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر وزير ياباني بعد تأخره 3 دقائق عن اجتماع برلماني،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم اعتذاره.. توبيخ وزير ياباني تأخر 3 دقائق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم اعتذاره.. توبيخ وزير ياباني تأخر 3 دقائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).