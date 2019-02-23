مفوضية حقوق الإنسان: اذرع خارجية تقف وراء الاتجار بالبشر

2019/02/23 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم السبت، ان عصابات الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية

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