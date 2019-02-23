صلاح الدين : الحشد الشعبي يصد هجوما لـ

2019/02/23 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قواتُ الحشدِ الشعبيِ لهجومٍ شنَّه تنظيمُ داعشَ الارهابي على قضاءِ الشرقاطِ بمحافظةِ صلاح الدين.

وقالت مديريةُ الحشدِ في بيانٍ اِن "عناصرَ بالتنظيمِ بينهم انتحاريون شنوا،

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