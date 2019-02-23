قيادات كتلتي البناء والإصلاح تعتزم الاجتماع من أجل تقوية الأداء الحكومي

2019/02/23 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفَ تحالفُ الإصلاحِ والإعمارِ عن عزمِ قياداتِ تحالفي البناءِ والإصلاحِ عقدَ اجتماعٍ لايجادِ رؤيةٍ موحدةٍ من اجلِ تقويةِ عملِ الاداءِ الحكومي .

النائبُ عن التحالفِ جاسم

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