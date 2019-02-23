2019/02/23 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الأمين العام لحركة المقاومة الإسلامية عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، أن فصائل المقاومة الإسلامية غير تابعة لأجهزة الدولة الرسمية، وبإمكانها القيام بدورها في الدفاع عن قضية فلسطين وإفشال المشروع الصهيوني في المنطقة.وذكر الشيخ الخزعلي في مقابلة مع قناة (الجزيرة) تابعها موقع / الأنصار/، أن “ الحشد الشعبي وسائر مؤسسات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخزعلي: فصائل المقاومة غير تابعة للدولة وستعمل على إفشال المشروع الصهيوني في المنطقة alansaar.

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