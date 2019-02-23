2019/02/23 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أطاحت القوات الأمنية ،السبت، بما يسمى “قائد غزوة القائم” الملقب بأبي أيوب في عملية نوعية.وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان تلقى / الأنصار/نسخة منه إنه “بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 من الاطاحة بقائد ما سُمي بـ(غزوة القائم) والملقب بأبي أيوب”.وأضاف البيان، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تطيح بـ”قائد غزوة القائم” في عملية نوعية alansaar.

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