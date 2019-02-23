نائب: الشركات الوسيطة والثانوية أساس الفساد وعجز الموازنات

2019/02/23 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد النائب محمد اقبال الصيدلي، ان انهيار أغلب المشاريع المقدمة بعد مرور عام او اقل على تنفيذها، ظاهرة خطيرة تستحق الدراسة والاهتمام.

وقال إقبال في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “انتشار الفساد واعتماد الإحالة المقدمة من الشركات الأجنبية الكبرى إلى الشركات المحلية سيئة الصيت في تنفيذ أغلب المشاريع من الكهرباء والبلديات والمياه والمجاري سبباً كبيراً في إنهيار تلك المشاريع بعد مرور وقتٍ قصير جداً على تنفيذها بالرغم من تخصيص مبالغ طائلة تعادل عدة مشاريع تنفذها نفس تلك الشركات في دول الجوار”.

وشدد عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي، على “ضرورة تحديد الحكومة لضوابط الشركات التي تحال إليها المشاريع والإعتماد على الشركات العملاقة والرصينة ومنع التنفيذ بالإحالة للقضاء على حالات الفساد التي نخرت مؤسسات الدولة ومشاريعها بشكل لا يمكن السكوت عنه”.

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