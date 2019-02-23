جامعة كركوك تعلن دخولها ضمن تصنيف المؤسسة البريطانية للجامعات

2019/02/23 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أعلنت جامعة كركوك، دخولها ضمن تصنيف موقع المؤسسة البريطانية للجامعات Quacquarelli Symonds Limited(QS) وموقع شنغهاي العالمي للجامعات والذي يعرف بالتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (ARWU).

وقال رئيس الجامعة عباس حسن في تصريح صحفي اطلع عليه “النور نيوز”، ان “الجامعة تمكنت من استيفاء كافة معايير ومتطلبات الدخول ضمن تصنيف موقع المؤسسة البريطانية للجامعات Quacquarelli Symonds Limited(QS) وموقع شنغهاي العالمي المعروف بالتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (ARWU)”، مبيناً أنها “دخلت رسمياً ضمن تصنيف الموقعين وان الجامعة تحث الخطى لتنفيذ متطلبات البرنامج الحكومي الذي أعلنته الحكومة العراقية”.

وتابع، ان “الجامعة ماضية بتنفيذ خططها في تطوير التعليم في الجامعة من خلال استحداث الكليات الجديدة والأقسام العلمية في عدد من الكليات، فضلاً عن افتتاح الدراسات العليا في تخصصات جديدة في عدد من الكليات”.

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